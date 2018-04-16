الدرك يفكك شبكة أفارقة تقودها إمرأة تتاجر بالماريخوانا بغرداية

أطاحت الكتيبة الاقليمية للدرك الوطني لغرداية بعصابة متكون من 5 أفارقة من بينهم إمراة تقوم بالمتاجرة بتالمخدرات من نوع الماريخوانا.

وحسب ما ورد للنهار أونلاين فإن العصابة تنحدر من 3 دول وهي المالي والنيجر وليبيريا مختصة في المتاجرة في الماريخوانا .

حيث تمكن الدرك الوطني من حجز 65 رزمة من الماريخوانا كانت معدة للترويج والبيع .

وذلك بعد ورود معلومات مؤكدة حول نشاط هذه المجموعة الاجرامية ليتم استخراج اذن من وكيل الجمهورية.

مداهمة المنزل الذي يستخدمونه بمنطقة سيدي اعباز ليتم توقيفهم وضبط المحجوزات .

ووجهت للعصابة تهم جنائية من بينهم تكوين عصابة اشرار والمتاجرة وترويج المخدرات.

حيث تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية ليتم تحويلهم الى قاضي التحقيق الذي امربايداعهم الحبس المؤقت في إنتظارمحاكمتهم.

فيما لاقت العملية استحسان كبيرمن طرف سكان المنطقة الذين سئمو من التصرفات الاجرامية التى كانت تقوم بهذه العصابة في المنطقة.