الدرك يفكك شبكة إجرامية تهرب “الزطلة” عبر الحدود ويحجز 11 قنطار

أطاحت فرقة الدرك الوطني بالبليدة بشبكة إجرامية منظمة، مختصة في المتاجرة وتهريب المخدرات عبر الحدود لها امتداد دولي، بحيث يقوم افرادها بجلب كميات معتبرة من اامخدرات من نوع ” الكيف المعالج” على متن مركبة من نوع ” تويوتا هيليكس” من من إقليم ولاية تلمسان، في اتجاه ولايه وهران، قسنطينة، تبسة، وورقلة، ومن ثم إلى خارج الوطن عبر الحدود الشرقية والجنوبية الشرقية.

كما يقود هذه الشبكه المتفرعة، الى عدة شبكات منتشرة عبر ولايات الوطن، باروناني خطيرين، أحدهما يتواجد باقليم ولايه البليدة أما شريكه ينشط بولاية وهران .

بحيث كللت العملية، بحجز كمية معتبرة من المخدرات قدرت ب 11 قنطار و 20 كلغ، بالاضافة الى حجز 17 مركبة وتوقيف 11 شخصا متورطين في القضية، فيما بقي البارونين “كسري بوعلام” المدعو “الحاج” وشخصين آخرين في حاله فرار.

وتوبع المتهمون الـ11 من بينهم 7 موقوفين بالسجن، أمام محكمة الجنايات بالدار البيضاء اليوم الخميس، بجناية الحيازه والشراء أثناء البيع وعرض للبيع. وتخزين ونقل المخدرات بطريقة غير شرعية، في اطار جماعة اجرامية منظمة، جنحه تبييض الأموال في اطار جماعة منظمة، وجنحتي تزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية وجنحة وضع للسير مركبه لا تتطابق مع مركبة.

عملية تفكيك أفراد العصابة الاجرامية، جاء إثر معلومات تلقتها المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالبليدة بتاريخ 11 فيفري 2019. تتعلق بنشاط عصابة مختصة في تهريب المخدرات عبر الحدود بكميات معتبره لها امتداد دولي بالاضافة الى عده ولايات. بعد جلبها من اقليم ولايه تلمسان في إتجاه ولايه وهران قسنطينه تبسه ورقله. ومن ثم الى خارج الوطن عبر الحدود الشرقيه والجنوبيه الشرقيه. كما يقود هذه الشبكه المتشعبه الى عده شبكات صغيره باروناني يتواجد احدهما باقليم ولايه البليدة وشريكه بولاية وهران.

الدرك.. وضع خطة محكمة للإطاحة بالشبكة

وعليه تم وضع خطة محكمة للإطاحة بعناصر الشبكة أين تم وضع تشكيل ثابت ومتحرك بالطريق السيار شرق غرب بإقليم بلدية بوفاريك. تم على إثره توقيف المركبة المشبوهة، من نوع “تويوتا هيليكس” التي كانت قادمة لمدينه وهران مع فرار سائقها. وبعد تفتيشها تم العثور على كميه من المخدرات مخدرات للوسائل التقنيه تمديد الاختصاص الى مدينه وهران. في تاريخ 2 فيفري 2019 حينما اين تم توقيف احد عناصر الشبكه الفاعلين وحجز مركبتين وكميه ثانية مقدرة ب4 قناطر و90 كلغ من المخدرات. وفي نفس الوقت تم توقيف شخصين بمدينة البليدة، وحجز 3 مركبات و90 كلغ من المخدرات في نفس الوقت.

بعد استغلال تطبيق تقنية تحديد المواقع الموضوعة بالهواتف النقالة المضبوطة بحوزة أحد الموقوفين. تم رصد المركبة أخرى مركونة بمدينة “بني تامو”، بعد تفتيشها عثر بداخلها على كميه ثالثة من المخدرات ب 4قناطير و 22 كلغ، مع حجز مركبتين وتوقيف شخص واحد.

وفي نفس الإطار تم توقيف شخص آخر في حي “فتال” بمدينه بني مراد لولاية البليدة بالاضافة الى شخصين آخرين في نفس المدينة بتاريخ 13 فيفري 2019، كما تم حجز سيارة واحدة ببلدية “بوعرفة”” مع استرجاع 4 سيارات أخرى ملك الوكالة لكراء السيارات ا الكائن مقرها بمدينة البليدة .

وعليه بتاريخ 14 فيفري 2019، تم تفتيش الحظيرة حيث تم حجز سيارتين، وبعد سماع الاشخاص الموقوفين، واستغلال الهواتفهم النقالة باستعمال تقنية GPS, تم توقيف عناصر الشبكة واسترجاع مركبات كانت تستغل في نقل المخدرات، وأخرى متحصل عليها من عائدات المتاجرة بالمخدرات المستغلة في وكالة كراء السيارات.

المشتبه فيه مسبوق قضائيا

عند سماع المشتبه فيه “ق. احمد”اكد انه مسبوق قضائيا، بسبب المتاجرة بالمخدرات وأودع المؤسسة العقابيه بمعسكر وخرج منها بعد قضائه فتره العقوبة سنه 2017. بعدها تعرف في السجن على شخص يدعى “لوناس تلمساني” البالغ من العمر حوالي 54 سنة على إثرها شرع المعني في مزاوله عمله كخضار بمدينه ادرار. ليتصل به بعدها هاتفيا المشتبه فيه “كاسر بوعلام” المدعو “الحاج” وأخبره انه تحصل على رقمه عن طريق المدعو “تلمساني”.

واقترح عليه فكرة العمل معه في مجال تهريب المخدرات من الغرب الجزائري. فقبل الفكره اين قام بالعمليه الأولى، منذ حوالي 8 أشهر نقل فيها شحنة من المخدرات. كانت على متن مركبة من نوع “رونو رونو ماستر” بمحطة بلدية “سيدي البشير” الى بلدية “كنستال” بولاية وهران.

كما صرح المشتبه فيه أنه سبق له التعامل مع المشكوك فيه “كاسري بوعلام” المدعو “الحاج” في حوالي 12 شحنة من المخدرات. تم جلها على متن المركبه من نوع “ماستر” ما عدا مرة واحدة من علامه سيارة من نوع “تويوتا هيليكس”. ومره اخرى على متن سيارة من نوع “رونو 21”. وعمل معه حوالي 4 اشهر ثم قام بتأجير مسكن “بحي ستال” خلال شهر اكتوبر من 2018. بغرض استعماله كنقطه شحن وتفريغ مادة المخدرات كيف المعالج.

ومن خلال معاينة للكشوفات الهاتفيه الخاصة بالمشتبع فيهم تبين انه بالتاريخ 13/ 2018، تنقل من ولاية وهران الى ولايه البليدة. وبالضبط وسط بلدية الشفة ثم توجه الى ولايه وهران عن طريق ولاية مستغانم.

وعند مواجهة المعني بهذا التنقل اعترف بأنه تنقل الى الولايه المذكوره على مركبته نوع “رونو”. لاستلام مستحقاته المالية من المشكوك فيه “كسري بوعلام” المدعو “الحاج”. مقابل تعامله معه في مجال المخدرات حيث تقدم منه انذاك الشخص يموّه وجهه بواسطه خوذه مرسول من قبل “كاسي بوعلام”. وسلمه مبلغ مالي قدره 60 مليون سنتيم ثم رجع الى مدينة وهران في نفس اليوم.