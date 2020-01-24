عاجل

الدرك يفكك شبكة اجرامية تمتهن سرقة المركبات بتيزي وزو

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
الدرك يفكك شبكة اجرامية تمتهن سرقة المركبات بتيزي وزو
بقلم صفية ايبارودان

تمكنت مصالح الدرك الوطني بتيزي وزو، من وضع حد لشبكة اجرامية خطيرة مختصة في سرقة المركبات والإعتداء على المواطنين  وابتزازهم باستعمال أسلحة نارية وبيضاء.

وكانت هذه الشبكة المتكونة من 6 أشخاص منحدرين من مدينة تيزي وزو، ينشطون بإقليم الولاية وخاصة نواحي ذراع الميزان وبوغني أين زرعت الرعب في نفوس المواطنين.

وقد أسفرت العملية من استرجاع سيارتين وأسلحة نارية متمثلة من بندقية مضخية نوع كوبالت مع ذخيرة قدرها 12 طلقة 16 عيار ملم.

بالإضافة إلى بندقية صيد نوع روبيست مع ذخيرة قدرها 8 طلقات عيار 12 ملم أسلحة بيضاء متمثلة في سيف وخنجر متوسط الحجم وقفازات وأغطية للأوجه وسيارتين من نوع رونو كليو 4 و بيجو 307.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=762011

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com