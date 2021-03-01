الدرك يفكك شبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية بتيارت

تمكنت وحدات الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بتيارت، من تفكيك شبكة مختصة قي تزوير العملة الوطنية.

وقد استغل الدرك الوطني معلومات مؤكدة مفادها وجود شخصين كانا بصدد ترويج أوراق نقدية مزورة في بعض أسواق الولاية.

وبعد غلق محاور الطرق تم توقيف مركبة على متنها شخصين أحدهما مسبوق قضائيا، حيث أفضى تفتيش المركبة إلى حجز مبلغ مالي مزور قدره 53000 دج،.

“19” ورقة نقدية من فئة 2000دج و”13″ ورقة نقدية من فئة 1000 دج “نوع جديد “، و”02” ورقة نقدية من فئة 1000 دج “نوع قديم” مع هاتفين نقالين.

بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر بــــ 100.000 دج من العملة الوطنية السليمة. سيتم تقديم الأشخاص المتورطين أمام وكيل الجمهورية فور الإنتهاء من التحقيق.