الدرك يفكك عصابة سرقة المواشي و يسترجع رؤةس الابقار بالبسباس الطارف

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبسباس في الطارف من معالجة جناية تكوين عصابة اشرار قصد الاعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف الليل و التعدد و استحضار مركبة.

العملية تمت على اثر شكوى تقدم بها احد المواطنين مفادها تعرضه الى سرقة 8 رؤوس من الابقار من السلالة المحلية من منزله الكائن ببلدية البسباس .

و قد تم انشاء فريق من المحققين باستغلال الاثار و الدلائل المسترجعة من مكان الجريمة و بعد تنشيط عنصر الاستعلام و الاستغلال الأمثل للمعلومات و التنسيق مع الوحدات المجاورة تمكن المحققون من استرجاع الابقار المسروقة و توقيف ثلاثة اشخاص المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 29 و 54 سنة و على اثر تمديد الاختصاص لولاية مجاورة تم حجز الشاحنة المستعملة في نقل المسروقات

و بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان الذي احالهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة و اصدر في حق الشخص الأول امرا بإيداعه الحبس المؤقت و هو سائق الشاحنة فيما تم وضع الشخص الثاني تحت نظام الرقابة القضائية و اطلق سراح ثالثهما .