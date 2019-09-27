الدرك يفكك عصابة سرقة المواشي و يسترجع رؤةس الابقار بالبسباس الطارف

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الدرك يفكك عصابة سرقة المواشي و يسترجع رؤةس الابقار بالبسباس الطارف
بقلم محمد بن كموخ

تمكن عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالبسباس في الطارف من معالجة جناية تكوين عصابة اشرار قصد الاعداد لجناية السرقة المقترنة بظروف الليل و التعدد و استحضار مركبة.

العملية تمت على اثر شكوى تقدم بها احد المواطنين مفادها تعرضه الى سرقة 8 رؤوس من الابقار من السلالة المحلية من منزله الكائن ببلدية البسباس .

و قد تم انشاء فريق من المحققين باستغلال الاثار و الدلائل المسترجعة من مكان الجريمة و بعد تنشيط عنصر الاستعلام و الاستغلال الأمثل للمعلومات و التنسيق مع الوحدات المجاورة تمكن المحققون من استرجاع الابقار المسروقة و توقيف ثلاثة اشخاص المشتبه فيهم تتراوح أعمارهم بين 29 و 54 سنة و على اثر تمديد الاختصاص لولاية مجاورة تم حجز الشاحنة المستعملة في نقل المسروقات

و بعد استكمال الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيهم امام وكيل الجمهورية لدى محكمة الذرعان الذي احالهم على قاضي التحقيق بنفس المحكمة و اصدر في حق الشخص الأول امرا بإيداعه الحبس المؤقت و هو سائق الشاحنة فيما تم وضع الشخص الثاني تحت نظام الرقابة القضائية و اطلق سراح ثالثهما .


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