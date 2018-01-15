الدرك يفكك عصابة لصناعة وترويج الشمة المقلدة بسكيكدة

تمكّن عناصر الدّرك الوطني بكركرة بالتنسيق مع درك تمالوس غربي ولاية سكيكدة، من تفكيك شبكة مختصة في صناعة وترويج الشمة المقلدة.

العصابة التي تتكون من شخصين يبلغان من العمر 35 و40 سنة، ينحدران من بلدية كركرة.

يتخذان من مسكن خاص بقرية أحمد سالم ورشة سريّة لصناعة وترويج الشمة المقلدة، حيث تمّ حجز 20 قنطار منها.

وحسب مصادر النهار، فإنّ العمليّة جاءت إثر ضبط أحد المشتبه فيهما على مستوى بلدية كركرة.

كان على متن سيارة نفعية بها 5 قناطير من الشمّة.

قبل أن تباشر تحقيقات تلتها عملية مداهمة لمنزله مكّنت من حجز 20 قنطار من الشمة.

بالإضافة إلى قنطارين من الشمة المرحية، فضلا عن قناطير من مادة الرماد المستعمل في تحضير الشمة.

وكذا طاحونتين يستعملان في تحضيرالشمّة، تلت كلّ هذا عملية توقيف المشتبه به الثاني، وتفتيش منزله أين عثر على 25 قنطارا من الشمّة.

وسيتم تقديم المشتبه فيهما أما الجهات القضائية بعد الانتهاء من الإجراءات المعمول بها.