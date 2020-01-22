الدرك يفكك عصابتين مختصتين في سرقة المواشي بسيد الحسني وتيارت

تمكنت مصالح الدرك الوطني لبلدية سيد الحسني من الاطاحة بعصابة مختصة في سرقة المواشي تنشط عبر عدة بلديات في ولاية تيارت.

وعلم من ذات المصالح ان عملية الاطاحة بالعصابة الاولى تمت بعد ان تلقت فرقة الدرك الوطني لبلدية سيد الحسني مكالمة هاتفية عن طريق الرقم الاخضر تفيد بتعرض موال بسرقة 110 من رؤوس الاغنام و 6 من الماعز جعل ذات المصالح تكثف من تحرياتها.

وتم تحديد مكان تواجدها بعد عملية تنسيق مع فرقة الدرك الوطني لبلدية الدحموني حيث تم توقيف 3 اشخاص متورطين في عملية السرقة تبين ان احدهم كان يعمل لدى الضحية الذي قام بطرده منذ 6 اشهر.

وتمكنت ذات المصالح من استرجاع جميع المواشي المسروقة واعادتها الى صاحبها.

وحسب ذات المصدر فقد تم العثور على 150 رأسا من الأغنام التي تمت سرقتها هي الأخرى من إحدى المناطق القريبة من عاصمة الولاية وتسليمها إلى مالكها.

كما تمكنت ذات المصالح من توقيف شخصين آخرين قاما بسرقة عجل من شاحنة بعد أن اشترى الضحية القاطن بغليزان 10 عجول من السوق الأسبوعية بالسوقر.

وأثناء توجهه الى مقر سكناه قاما المتورطان بفتح باب شاحنته الخلفي وسرقا عجلا ولم بتفطن حتى أبلغه أحد المواطنين بأن باب شاحنته مفتوح جعلته يسارع في ابلاغ عناصر الدرك الوطني التي حددت مكان تواجد المتورطين وتوقيفهما واسترجاع العجل لصاحبه.

وبعد الانتهاء من الإجراءات تم تقديم المتهمين أمام وكيلي الجمهورية لدى محكمة تيسمسيلت وتيارت اللذان أودعا 4 الحبس ووضع اخر تحت الرقابة الفضائية.