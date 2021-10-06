الدرك يفكك مجموعة سرقة القطع النحاسية للسكة الحديدية بجيجل

تمكن عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الاقليمية بجيجل، من تفكيك والاطاحة بافراد شبكة مختصة ف ي التخريب و السطو على القطع النحاسية الخاصة بالسكة الحديدية.

وذلك على مستوى منطقة بازول بالطاهير، وحسب مصادر النهار، فإن العملية التي جاءت بعد الاستغلال المحكم للعنصر الاستعلاماتي حول المعلومات مفادها قيام مجموعة متكونة من 3 اشخاص.

حيث باشر عناصر الدرك الوطني في عملية التحري التي اسفرت عن تحديد هوية الفاعلين، اين تم توقيف شخصين و حجز كمية معتبرة من القطع الحديدية النحاسية.

والتي لا يقل سعر الواحدة عن 12 مليون سنتيم بالاضافة الى مجموعة من الاغراض المستعملة في عملية السطو فيما لا تزال عملية البحث جارية عن الشخص الثالث.

من جهة أخرى قام عناصر الدرك الوطني بتاكسنة من حجز ما يزيد عن 12 وحدة من المفرقعات من مختلف الانواع و الاحجام كانت على متن مركبة قادمة من احدى الولايات المجاورة.