الدرك يفكك ورشة سرية لتدوير ورسكلة البلاستيك بوهران

تمكنت عناصر من فرقة الدرك الوطني بتليلات من اكتشاف ورشة سرية لإعادة تدوير مادة البلاستيك تنشط بطريقة غير شرعية.

وهي العملية التي تمت إستغلالا لمعلومات، قامت عناصر الدرك بفتح تحقيقات موسعة بشأنها. وبعد إستيفاء كافة الإجراءات القانونية تم مداهمة الورشة السرية، التي كان صاحبها يستغلها في تدوير ورسكلة البلاستيك بطريقة غير قانونية. أين تم حجز آلة تستعمل في عمليات التدوير وكمية معتبرة من مادة البلاستيك.

وقد رفعت ضد صاحب الورشة جنح إستغلال منشأة مصنفة دون رخصة، عدم إمتلاك السجل التجاري، عدم التصريح بالمستخدمين وعدم توفر شروط الحماية.