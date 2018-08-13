الدرك يفكك ورشة سرية لمعالجة التبغ وصناعة الشمة بوهران

في ثاني مداهمة لفصيلة الأبحاث بالمنطقة الصناعية للسانية

تمكنت عناصر من فصيلة الأبحاث للدرك الوني في وهران في تاني عملية نوعية لها من تفكيك ورشة لمعالجة التبغ وصناعة الشمة على اثر عملية مداهمة على مستوى منطقة السانية،

أين تم العثور بالورشة الأولى على أوعية بلاستيكية مملوءة بمادة الشمة المرحية المعالجة والمعدة للتعبئة بوزن إجمالي يقدر بـ2520 كلغ على جانب 550 كيسا من الحجم المتوسط مملوء بمادة الشمة المرحية المعالجة

والمعدة للتعبئة بوزن 30 كلغ للكيس الواحد، 1777 علبة كرتونية معبأة بأكياس الشمة (سعة 30غ) نوع العصفور الجاهزة للبيع

كل كرتون يحتوي على 200 كيس، 550 علبة كرتونية معبأة بأكياس الشمة (سعة 30غ) نوع النرجس الجاهزة للبيع كل كرتون يحتوي على 240 كيس،

600 كيس مادة أولية تبغ مخمر تقدر بوزن إجمالي 12000 كلغ، 20000 كلغ مادة أولية مسحوق تبغ، 2260 كلغ من الجير المميه،

ثلاث آلات لتعبئة الشمة، آلتين لخلط الشمة، 1920 علبة كرتون فارغة مسجل عليها علامة النرجس، 2160 علبة كرتون فارغة مسجل عليها علامة العصفور،

80 وحدة لتغليف للمرحلة الثانية للشمة نوع العصفور آلة مخصصة لوضع البلاستيك على الكرتون الخارجي،

آلتين لتغليف كل خمس أكياس من الشمة (رزمة) وثلاث آلات لتعمير الأكياس في الكرتون بوزن إجمالي لمادة الشمة المحجوزة مقدر بـ 65642 كلغ.

علما وللإشارة فإن فصيلة الأبحاث التابعة للدرك الوطني بوهران كانت قد تمكنت الأسبوع الماضي من تفكيك ثلاث ورشات سرية لصنع مادة التبغ (الشمة) بطريقة غير شرعية على مستوى المنطقة الصناعية رقم 01 بالسانية،

أين تم حجز اكثر من 34 طنا و814 كلغ من المادة. العملية الناجحة لفصيلة الدرك الوطني لوهران تمت استغلالا لمعلومات تفيد بتحركاته مشبوهة بالمستندات الثلاثة بمنطقة السانية على مستوى المنطقة الصناعية 1.