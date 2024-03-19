الدرك يفكّك شبكة مختصة في السرقة والسطو على محلات قطع الغيار بالشلف

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الفضة ولاية الشلف. في مستهل هذا الأسبوع من توقيف 04 أشخاص متورطون في السرقة.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها، حيث تتراوح أعمار الشبكة مابين 20 و 29 سنة ينحدرون من ولاية الشلف. متورطون في قضية سرقة مستودع لبيع قطع غيار السيارات المستعملة و محاولة قتل صاحبه.

جاءت هذه العملية بناء على تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي الفضة معلومات مفادها تعرض مستودع لبيع قطع الغيار المستعملة للسرقة. بالمنطقة المسماة برويس مع تعرض الحارس الليلي إلى الاعتداء بالسلاح الأبيض من طرف مجهولين. أين تم فتح تحقيق في القضية وبعد تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الاستعلام. تم تحديد هوية الفاعلين وتوقيفهم مع استرجاع كمية معتبر من قطع غيار السيارات المسروقة.

بعد الإنتهاء من جميع الإجراءات القانونية تم تقديم الموقوفون أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.