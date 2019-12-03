الدرك يفك لغز جريمة قتل وحرق شخص بالصندوق الخلفي للسيارة بسطيف ويوقف القاتل

تمكنت مصالح الدرك الوطني بفك لغز جريمة حرق وقتل شخص بالصندوق الخلفي للسيارة من نوع 206 بالولجة بولاية سطيف.

وأوقفت مصالح الدرك الوطني ببئر العرش التابعة للمجموعة الإقليمية بسطيف مرتكب جريمة حرق وقتل شخص.

أين تم العثور على الضحية بالصندوق الخلفي للسيارة من نوع 206 وهو جثة متفحمة ببلدية الولجة الواقعة بشرق سطيف.

ونجحت مصالح الدرك الوطني عشية أمس في فك خيوط الجريمة التي بقيت عند الرأي العام السطايفي والجزائري غامضة.

وأكد مصدر “النهار أونلاين”، أن التعرف على هوية الضحية المجهولة لم تكن بالامر الهين لولا الاستعانة بمعهد الأدلة وعلم الإجرام ببوشاوي.

وتم من خلالها التعمق في التحريات أكثر ليتم القاء القبض على الجاني.

وحسب نفس المصدر، فقد أكد أن القاتل إعترف بالجرم المنسوب اليه بعد مواجهته بالأدلة، مضيفا انه كان صديق الضحية.