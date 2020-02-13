الدرك يقدم مدير عام النهار أنيس رحماني للمثول أمام الجهات القضائية بمحكمة بئر مراد رايس

قامت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني، ليلة اليوم الخميس، بتقديم المدير العام لمجمع النهار، الزميل أنيس رحماني للمثول أمام الجهات القضائية بمحكمة بئر مراد رايس.

وسيمثل مدير عام مجمع النهار أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس.

وكان الزميل أنيس رحماني قد جرى توقيفه مساء أمس الأربعاء من طرف عناصر الدرك بالزي المدني، على مستوى الطريق الاجتنابي الأول بين بن عكنون والدار البيضاء وتحديدا في منطقة “لاكونكورد”.

ولا يُعرف بعد الشبهات التي بسببها تم توقيف مدير عام النهار، في وقت سارعت وسائل إعلام إلى إطلاق مزاعم حول توقيفه بسبب عدة قضايا، بل والزعم بمثوله أمام العدالة في وقت سابق اليوم.