الدرك يقدّم 12 نصيحة لتفادي إحتراق المركبات خلال الصيف

قدّم الدرك الوطني نصائح للسائقين من أجل تفادي إحتراق المركبات خلال فصل الصيف خاصة مع الإرتفاع الكبير في درجات الحرارة.

وحسبما نشرته قيادة الدرك الوطني عبر صفحتها، فإنه مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزيد احتمالية نشوب حرائق بالمركبات، سواء أثناء سيرها أو توقفها. كما يتمثل عامل الخطورة في احتراق المركبات أساسا إلى عاملين رئيسيين وهما الوقود و الدارات الكهربائي.

كما شدّدت قيادة الدرك الوطني، على ضرورة الحرص على الصيانة الدورية لمركبات مع ضرورة المحافظة على المنظومة الكهربائية. بالإضافة كذلك إلى تفقد منظومة التبريد والتهوية للمركبة. كما يجب التدرج في قوة المكيف عند تشغيله، مع تجنب تشغيله على أعلى درجة بسرعة. وتفقد مستوى الماء في الراديتر.

وأكدت ذات المصالح على ضرورة تفقد أسلاك التوصيل والخراطيم. وتفحص خزان الوقود و مضخة البنزين. ناهيك عن تجنب تخزين المواد القابلة للإشتعال في السيارة. وتجنب التدخين في السيارة. بالإضافة كذلك إلى مراقبة العلامات والشواهد التحذيرية التي قد تظهر على لوحة القيادة.

ودعت مصالح الدرك الوطني، إلى تعوّد النفس على السياقة الدفاعية ، من خلال تجنب القيادة المتهورة أو العدوانية التي يمكن أن تصاحبها حرائق المركبات. وعدم استبدال البطارية بأنواع أقل سعرا وجودة، على حساب سلامتك وسلامة مركبتك. وتجنب ترك أشياء قابلة للاشتعال في المركبة، وأي مواد تحتوي على الكحول . كما أنه في حال شم رائحة بنزين داخل السيارة، فلا بد من التوقف في الحال والتأكد من عدم وجود تسريب، وفتح نوافذ السيارة لإزالة رائحة البنزين من المركبة.

ودكرت أصحاب المركبات بضرورة توفر مطفأة الحرائق على مستوى المركبة تكون في موضع يسمح للسائق إستعمالها وفي وقت وجيز.

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