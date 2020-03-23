الدرك يكتشف مستودعين غير شرعيين لتخزين مواد التنظيف بوهران

تمكنت عناصر من المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بوهران من اكتشاف مستودعين يتم فيه تخزين مجموعات معتبرة من مواد التنظيف لا يمتلك صاحبها اي وثائق تثبت ممارسته لهذا النشاط التجاري.

العملية النوعية لذات العناصر تمت استغلالا لمعلومات تفيد بنشاط مشبوه على مستوى مستودع بوهران حيث بعد استياء كافة الإجراءات القانونية تمت مداهمة المكان اين تم ضبط شاحنة محملة بكمية معتبرة من مواد التنظيف تبين أن صاحبها لا يملك الوثائق القانونية كالسجل التجاري والفوترة. وعقب مباشرة التحقيقات الأولية مع المعني تم التوصل الى مستودع اخر ملك له ايضا ببلدية سيدي الشحمي اسفرت عملية مداهمته بعد اخذ اذن من وكيل الجمهورية عن ضبط كمية أخرى معتبرة من مواد التنظيف قدرت قيمت المالية بأكثر من 350 مليون سنتيم.