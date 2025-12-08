الدرك يكتشف ورشة سرية لتصبير “الفلفل الحار” بالرويبة

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين الكحلة بالرويبة، من وضع حد لنشاط ورشة سرية. يقوم صاحبها بتصبير الفلفل الحار الموجه للإستهلاك البشري في ظروف صحية غير ملائمة.

العملية تمت بعد مداهمة مستثمرة فلاحية، أين تم معاينة براميل بلاستيكية كبيرة معبأة بالفلفل الحار، تنبعث منها روائح كريهة. أين تم إحصاء 687 برميل بلاستيكي من الحجم الكبير مملوءة بمادة الفلفل الحار المصبر ما يفوق 73طن. وأن المستثمرة لا تتوفر على أدنى الشروط الصحية الملائمة لصناعة هذه المنتجات من خلال إنتشار الأوساخ وانعدام النظافة. عدم إحترام شروط حفظ المنتوج رغم توجيهها للإستهلاك البشري.

على إثر ذلك تم حجز كل البراميل البلاستيكية المملوءة بالفلفل الحار. التي قدرت قيمتها المالية الإجمالية بأكثر من 8830000دج. حيث تم إتلاف جميع المنتوج المحجوز الموجه للإستهلاك.

بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم إرسال محاضر المخالفين إلى الجهات القضائية المختصة عن جنحة ممارسة نشاط تجاري في ظروف غير صحية وغير ملائمة وعدم احترام شروط التخزين. جنحة عدم امتلاك سجل تجاري، جنحة عدم احترام شروط النظافة والنظافة الصحية جنحة وجود مواد استهلاكية في حالة تعفن موجهة للاستهلاك البشري وجنحة عدم إمتلاك رخصة استغلال منشأة مصنفة.

