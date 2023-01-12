الدرك يكشف ورشة سرية لتوصيل وتعليب زيتون مجهول المصدر بوهران

تمكن أفراد من الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي في وهران من وضع حد لنشاط محل يقوم بتعليب وتوضيب الزيتون ومشتقاته بطريقة غير قانونية وبدون وثائق بمستودع تابع لاحدى المزارع.

التحقيقات كشفن ان صاحب المستودع يقوم بجمع الزيتون وتخزينه في براميل كانت تستعمل في وضع مواد كيميائية خطيرة. وبعد تخميره بها يقوم بتعبئتها وتوضيبها في علب من أجل عرضها وبيعها للمستهلك كما يقوم بجمع زيت الزيتون مجهول المصدر ببراميل بلاستيكية مخالفا بذلك شروط التخزين. ويقوم بتعبئته بقارورات صغيرة لغرض التسويق.

بعد خطة محكمة تم مداهمة المحل من طرف أفراد الفرقة أين تم حجز 640 لتر من زيت الزيتون مجهول المصدر. 7593 كلغ زيتون من مختلف الأنواع، 42 كلغ من المخللات، 240 كلغ من التين المجفف مجهول المصدر.899 كلغ من مختلف التمور معروضة للبيع مجهولة المصدر.