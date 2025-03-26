الدرك يلقي القبض على مجرم ببئر العرش ويوجه نداء للجمهور

تمكنت مصالح الدرك الوطني ببلدية بئر العرش ولاية سطيف من إلقاء القبض على مجرم خطير يدعى “ر - أ”. متورط في قضايا عديدة مثل السرقة والنصب والاحتيال وسلب أموال الغير والضرب والجرح العمدي وغيره.

وفي بيان لنيابة الجمهورية، طالب وكيل الجمهورية من عموم المواطنين الذي تعرضوا لمثل هذه الوقائع. التقرب إلى نيابة الجمهورية لدى محكمة العلمة او مصالح الدرك لتقييد شكوى أو الادلاء بشهادة في قضية الحال.

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