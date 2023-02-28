الدرك ينفي خبر وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة في حادث مرور بسطيف

كشفت قيادة الدرك الوطني، أن خبر وفاة أربعة أشخاص من عائلة واحدة في حادث مرور بسطيف لا أساس له من الصحة.

وأشارت ذات المصالح، عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك. أن الأخبار المتداولة عبر صفحات التواصل الإجتماعي فايسبوك بولاية سطيف. والمتمثلة في نشر معلومات مغلوطة تتعلق بوقوع حادث مرور مميت صبيحة اليوم بالطريق السيار شرق غرب. أدى إلى وفاة 4 أشخاص من عائلة واحدة. هي أخبار مغلوطة ولا أساس لها من الصحة بتاتا.