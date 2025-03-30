الدرك يوجّه نداء للتبليغ عن “مالو إمام” المدعو زاكي

دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتلمسان المواطنين إلى التبليغ عن المدعو “مالو إمام” المكنى زاكي. وهو الموجود حاليا في حالة فرار.

وحسب بيان لنيابة الجمهورية، فإنه وطبقا لأحكام المادة 17 من قانون الإجراءات الجزائية، وعملا بإذن نشر صور المبحوث عنه الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة باب العسة بتاريخ 20250329. للمسمى مالو إمام المدعو زاكي، المولود في 1988/06/05 بمغنية ابن محمد وندماية جميلة الساكن بقرية السلام بلدية باب العسة.

وتبعا للتحقيق المفتوح من طرف مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتلمسان. المتعلق بالحصول على معلومات عن المبحوث عنه المذكور أعلاه، بجناية الشروع في القتل العمدي بواسطة سلاح ناري مسدس ألي.

وقد وجهت مصالح الدرك الوطني بتلمسان نداء لكل من لديه معلومات حول المبحوث عنه المتواجد في حالة فرار، أو أي شخص للدرك الوطني والأمن الوطني. شاهده أو تعرف عليه التقرب من مصلحة البحث والتحري للدرك الوطني بتلمسان، أو التوجه أن أقرب فرقة.

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