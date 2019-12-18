الدرك يوقف العصابة التي اعتدت على مركز بريد داغوسة بالطارف

نجح عناصر الدرك الوطني ببلدية البسباس في الطارف، من توقيف أفراد العصابة الذين حاولوا سرقة أموال مركز بريد داغوسة منذ 10 أيام.

وقام أفراد العصابة، بعملية السطو في وضح النهار، ليتدخل المواطنون الذين طاردوهم وتمكنوا من الإستحواذ على كيس يحتوي على مبلغ مليون دينار جزائري، حيث تركه أحد أفراد العصابة والذي كان يستعمل دراجة نارية.

ومباشرة بعد وقوع الحادثة، شرعت عناصر الدرك في ملاحقة الفاعلين، أين تمكنوا من توقيف كامل العصابة المكونة من 4 أشخاص مشتبه فيهم بارتكاب الجريمة، تتراوح أعمارهم بين 19 و39 سنة.

وجاء ذلك بناء على شهود عيان واعترافات الموقوفين.

ليتم تحويل المشتبه فيهم، على نيابة محكمة الذرعان التي أصدرت في حق 3 منهم أمرا بإيداعهم الحبس المؤقت، فيما وضعت رابعهم تحت الرقابة القضائية.