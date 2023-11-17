الدرك يوقف سائق مركبة صدم شخص ولاذ بالفرار بالسطاوالي في العاصمة

تمكنت مصالح الدرك الوطني اليوم وفي وقت قصير من توقيف سائق مركبة صدم شخص ولاذ بالفرار بالسطاواليفي العاصمة.

العملية جاءت بعد تلقي البلاغ تم تكثيف التحري من طرف مركز الاعلام و تنسيق المرور بقيادة الدرك الوطني بالسطاولي.

حيث تم استغلال نظام المراقبة بواسطة الفيديو ومراجعة تسجيلات الفيديو الخاصة بالمركز والتدقيق فيهاليتم تحديد نوع المركبة ومالكها وتوقيف المعني.

تم تقديمه امام الجهات القضائية المختصة رفعت ضده المخالفات التالية. جنحة الفرار. عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر الجرح الخطأعدم احترام المسافة الى الجانب اثناء التجاوز السياقة بدون رخصة السياقة