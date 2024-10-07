الدرك يوقف سارقي المحلات بقسنطينة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة من توقيف شخصين. تتراوح أعمارهما ما بين “19 و 20” سنة. بتهمة جناية السرقة مع توافر ظرفي الليل والتعدد.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجريمة بمختلف أنواعها خاصة ما يمس منها بأمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم. وعلى إثر شكوى مقدمة من طرف الضحية مفادها مشاهدته عبر كاميرا المراقبة المثبتة داخل المحل لشخص مجهول ملثم يقوم بالسرقة.

على الفور تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان بعد تفتيش المخزن عثر على المشتبه فيه وهو يحاول الفرار. ليتم توقيفه وتفتيشه ليعثر بحوزته على مبلغ مالي قدره 167.740.000 مليون سنتيم. ليتم تحويله إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق الذي أسفر عن توقيف شريكه في الجريمة مع استرجاع المبلغ المالي المسروق. أين تم تحرير ملف قضائي ضد المشتبه فيهما وتحويلهما إلى العدالة.