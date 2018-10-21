الدرك يوقف شابين وثلاث فتيات بتهمة ممارسة الرذيلة ببئر توتة

تمكنت الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني ببئر توتة،من توقيف ثلاث فتيات إحداهن قاصر، وشابين في العشرينات من العمر، بتهمة ممارسة الرذيلة، والتشجيع على الفساد، مع حجز قطع من المخدرات والأسلحة البيضاء.

الإطاحة بالمتورطين،جاء بناءا على معلومة تحصلت عليها ذات المصالح،مفادها تخصيص إحدى الشقق بالحي الجديد ببئر توتة،لممارسة الرذيلة والتشجيع على فساد الأخلاق

و عليه تم ترصد هذه الشقة،التي أصبح يرتاد عليها بعض الشباب من حين إلى آخر كانت توحي بتصرفات مشبوهة .

وتم تفتيش المسكن أين تم إيقاف المتورطين ،وحجز قطع من المخدرات ” مادة الكيف المعالج “، بالإضافة إلى مشروبات كحولية و أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع.

وقد تم اقتياد جميع الموقوفين إلى مقر الفرقة و فتح تحقيق في القضية، عن جنحة إنشاء وكر للدعارة و فساد الأخلاق و تحريض قاصر على فساد الأخلاق، حيازة أسلحة بيضاء و مخدرات ” كيف معالج ” .

أين تم تقديمهم أمام الجهات القضائية،وإيداعهم الحبس الإحتياطي بمؤسسة إعادة التربية .