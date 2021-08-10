الدرك يوقف شخصا متلبسا بإشعال النار بغابات سرايدي في عنابة

نجحت، قوات الدرك الوطني بعنابة، زوال اليوم، في توقيف شخصا متلبسا بإشعال النار في غابات الإيدوغ التابعة لبلدية سرايدي.

وذكرت مصادر مقربة ل”النهار اونلاين” أن الموقوف في عقده الثالث من العمر وينحدر من أحد أحياء ولاية عنابة، وقد عثر بحوزته على مواد مشبوهة لإشعال النيران.

وسجلت اليوم ولاية عنابة، ثمانية حرائق، أخطرها الذي وقع على مستوى منطقتي مخالفة وبئر المرجة التابعتين لبلدية العلمة، وهي النيران التي وصل لهيبها من ولاية قالمة.

إلى جانب حرائق أخرى متفرقة عبر عدة بلديات من بينها عنابة وواد العنب والبوني.