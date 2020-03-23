الدرك يوقف شخصين حاولا السطو على محل بأولاد فايت بالعاصمة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت برفقة أفراد فصيلة الامن والتدخل بالشراقة وتحت قيادة قائد الكتيبة الإقليمية للدرك بالشراقة من توقيف شخصين حاولا السطو على محل تجاري باستعمال العنف.

وحسب بيان للدرك الوطني فإنه وعلى إثر بلاغ عن طريق الرقم الاخضر للدرك الوطني 1055 مفاده تعرض محل تجاري واقع ببلدية أولاد فايت لعملية سطو باستعمال العنف من طرف مجموعة غجرامية كان أفرادها مدججين باسلحة بيضاء والسيوف وعصي وقارورة غاز بوتان تدخل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بأولاد فايت لتوقيف المجرمين أين تم حجز قارورتي غاز البوتان وأسلحة بيضاء.

وأكد بيان الدرك الوطني بان المشتبه فيهما هما اللذان قاما برمي قارورة غاز داخل محل “سوبيرات” لترويع أصحابها ومرتاديها قبل أن يتم الإتصال بمصالح الدرك الوطني و الذي أدى تدخلها لتوقيف المشتبه فيهم بالسرعة اللازمة