الدرك يوقف شخصين مشتبه فيهما في حريق غابة الحمام ببجاية

تمكن عناصر الدرك الوطني بولاية بجاية من توقيف شخصين في العقد السادس. والسابع من العمر مشتبه فيهما في قضية حريق غابة الحمام بولاية بجاية.

وبعد اندلاع الحريق باشرت عناصر الدرك التحقيق في القضية على مستوى غابة الحمام بلدية بوخليفة ولاية بجاية. حيث أسفر التحقيق في القضية عن توقيف شخصين متورطين في نشوب هذه الحرائق. و

المشتبه فيهما تتراوح أعمارهم ما بين 60 و 76 سنة تم توقيفهما من أجل جناية وضع النار عمدا في أشياء مملوكة له وامتدادها لأملاك الغير.