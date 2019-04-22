الدرك يوقف شخصين ويحجز سلاح وذخيرة بدون رخصة بتيارت

تمكن عناصر الفرقتين الإقليميتين، بعين دزاريت والرشايقة بولاية تيارت، من حجز سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة كانت بحوزة شخصين.

وتمثلت المحجوزات في بندقية صيد بماسورتين-300 غرام من الصاشم-23 خرطوشة عيار –خرطوشة واحدة عيار 16 ملم-23خرطوشة فارغة عيار 12 ملم-حقيبة ذخيرة-حمالة خراطيش.

القبض على المشتبه فيهما ، جاء بعد تفتيش مسكنين الأول ببلدية الناظورة والثاني ببلدية الرشايقة بموجب إذن بتفتيش مساكن المتهمين عن وكيل الجمهورية المختص.

ليتم تقديم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية المختص، الذي أقر بحجز المواد المذكورة وتسليط غرامة مالية 10 ملايين سنتيم ضد المتورطين.