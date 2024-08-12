الدرك يوقف شخصين ويحجز 1981 قرص مهلوس بالعاصمة

تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بلافونتان كتيبة الجزائر، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية مختصة في نقل تخزين والمتاجرة بالأقراص المهلوسة.

وجاءت العملية بناءً على معلومات مؤكدة إلى أفراد الفرقة، مفادها وجود شحنة من الأقراص المهلوسة موجهة للترويج على مستوى إقليم بوزريعة من طرف أفراد الشبكة، باستعمال دراجات نارية.

وبالاستغلال الجيد للمعلومات، تم تحديد هوية أفراد العصابة، على إثر ذلك تم وضع خطة أمنية محكمة من أجل توقيفهم.

وأسفرت العملية على توقيف شخصين، مع حجز 1981 قرص مهلوس نوع بريقابالين 300 مغ. كما تم حجز 3 دراجات نارية كانتا تستعملان من طرف أفراد الشبكة في نقل وتخزين الممنوعات.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن التهم التالية: جناية تكوين جمعية أشرار. وجنحة الحيازة والتخزين والنقل لغرض المتاجرة غير المشروعة بالمخدرات الصلبة من طرف جماعة إجرامية منظمة.