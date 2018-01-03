الدرك يوقف فتاة قتلت أخاها برفقة عشيقها ببلدية واد سقان في ميلة

قال مصدر أمني للنهار أن الحادثة التي وقعت يوم 19 ديسمبر الماضي ببلدية واد سقان بميلة، ليست انتحار، لكن حقيقتها كاملة على خلاف ذلك.

ووفقا للمصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته فإن التحقيقات الجنائية التي توصل إليها المحققون بالكتيبة الإقليمية للدرك بالتلاغمة،

انتهت الى ثبوت تورط أخت الضحية المسماة (م.ص) وهي بالعقد الثاني من عمرها برفقة عشيقها المسمى (ع.ف) من مواليد 1977.

وتفيد التسريبات أن التحقيقات المعمقة والأدلة الجنائية التي اشتغل عليها الضباط المحققون أكدت على تورط المشتبه فيهما،

وأكدت المصادر أن أخت الضحية المسمى (م.ص) قالت بأنها قامت بتكبيل أخيها بمساعدة عشيقها وخنقه حتى الموت في تراجيديا اجرامية بشعة.