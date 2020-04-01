الدرك يوقف 149 شخصا في إطار مكافحة المضاربة خلال يوم

تمكّنت وحدات الدرك الوطني، من معالجة 147 قضية وتوقيف 149 شخص، أمس الثلاثاء، في إطار مكافحةالمضاربة.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم حجز خلال نفس الفترة، 2498 طن و629 كلغ من المواد الغذائية، و132,5 كلغ من اللحوم البيضاء، و176 لتر من زيت المائدة.

وتهيب مؤسسة الدرك الوطني بكافة المواطنين، بهدف المشاركة الفعّالة في مكافحة مختلف أنواع الإجرام، والتفضّل بالإبلاغ الفوري عن كل عملية مضاربة، إحتكار أو غشّ، أو عن أية مخالفة أو إضرار بالصالح العام.

وتذكر المؤسسة، بالوسائط التكنولوجية الموضوعة تحت تصرّف المواطن وفي خدمته، ألا وهي الخط الأخضر للدرك الوطني “10.55”، وموقع الإستعلامات والشكاوى المسبقة “PPGN.MDN.DZ”.