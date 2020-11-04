الدرك يوقف 15 حراڨا ومنظمي رحلات إبحار سري بوهران

تمكنت عناصر من درك وهران في عمليتين متفرقتين من احباط محاولتي إبحار سري لـ 17 حراقا ينحدرون من بعض ولايات الغرب، الشرق والوسط من بينهم منظمي رحلات هجرة غير شرعية.

العملية الأولى تمت اجهاضها بإحدى شواطئ ارزيو شرق وهران اين تم إلقاء القبض على 10 اشخاص من ضمنهم 3 نساء ومنظم رحلات كانوا يخططون لخوض مغامرة ابحار سري ليلوغ الضفة الأخرى من اليحر الأبيض المتوسط.

فيما تم حجز قاربي نزهة وصيد بمحرك 90 حصان، 6 براميل بنزين و12 سترة نجاة.

في حين تم إفشال محاولة 7 حراقةمن بينعم منظم الابحار سرا نحو السواخل الإسبانية انطلاقا من شاطئ مرسى الحجاج حيث تم حجز خلال العملية قارب نزهة، سيارة، 10 براميل بنزين و6 سترات نجاة.