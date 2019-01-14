الدرك يوقف 18 حراقا من بينهم عائلة كاملة مختبئين بمنزلين ببوسفر في هران

تمكنت عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبوسفر بوهران، من توقيف 18 شخصا من بينهم قصر وأجنبي من جنسية كاميرونية يحاولون خوض مغامرة هجرة غير شرعية عن طريق البحر.

العملية النوعية التي نفذتها ذات العناصر، تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة حراقة الإبحار سرا عقب الإبلاغ عن تواجدهم بإحدى المنازل بمنطقة بوسفر.

حيث وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية، تنقل أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبوسفر الى عين المكان ليتم محاصرة المسكن لذي كان 12 شخص منهم 06 رجال و05 نساء و واحد أجنبي من جنسية كاميرونية.

كانوا متواجدين داخل المنزل حيث تم توقيفهم واقتيادهم لمقر الدرك لإستكمال التحقيقات معهم والتي أفضت إلى الوصول إلى منزل آخر.

كانت عائلة متكونة من رجل وامرأة و4 قصر من بينهم رضيع، مختبئين به قبل خوضهم محاولة الإبحار السري انطلاقا من إحدى شواطئ الطنف الوهراني.

ليتم إلقاء القبض عليهم فيما تم حجز بخاخة مسيلة للدموع كبيرة الحجم بالإضافة الى نظارتي ميدان، حيث تم تحويلهم إلى مقر الدرك لمواصلة التحقيق.