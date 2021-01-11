الدرك يوقف 25 شخصا ويحجز أزيد من 35 ألف وحدة خمر

تمكنت وحدات الدرك الوطني، من توقيف 25 شخصا، خلال الفترة الممتدة من7 إلى 9 جانفي 2021.

وحسب بيان لذات المصالح، فقد تم خلال نفس الفترة، حجز 20 قنطاراً من أوراق التبغ، 6375 كيس من التبغ.

بالإضافة إلى 1500 علبة سجائر من مختلف العلامات، و400 علبة من معسل الشيشة، ومجموعة من الأدوية.

وكذا 16 قنطاراً و89 كلغ من السردين، و12 قنطاراً من العجائن الغذائية، و7 قناطير من الفحم.

بالإضافة إلى حجز 35892 قارورة مشروبات كحولية، و187 قنطاراً من أغذية الأنعام.

و183 قنطاراً من النحاس، و3 قناطير و95 كلغ من لحوم الدواجن، ومجموعة من الألبسة وكذا 15 مركبة.