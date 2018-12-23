الدرك يوقف 28 حراقا متلبسين بمحاولة الإبحار سرا من شواطئ كناستال بوهران

أوقفت مصالح الدرك الوطني 28 شخصا بصدد الهجرة غير الشرعية سرا من شواطئ وهران.

العملية تمت بالتنسيق مع أفراد فصيلة الأمن والتدخل رقم 1 ببئر الجير ورقم 6 بوهران.

واستغلالا لمعلومات تفيد بمحاولة مجموعة من الشباب الإبحار سرا عبر سواحل الولاية لبلوغ الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط.

تحركت ذات الفرق من خلال التكثيف من الدوريات بسواحل كناستال أين تم في عملية أولى إلقاء القبض على 7 أشخاص.

من بينهم قاصر تتراوح أعمارهم مابين 17 و35 سنة، على مستوى محور الطريق الولائي رقم 75.

الرابط بين بلدية بئر الجير وقرية كريشتل التابعة لبلدية قديل، كانوا بصدد التحضير للانطلاق من إحدى شواطئها.

وفي عملية ثانية واستغلالا لمعلومات حول عزم مجموعة من الشباب القيام بمغادرة الإقليم الوطني عن طريق البحر.

انطلاقا من الواجهة البحرية بكنستال تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك بكنستال مدعمين بأفراد من فصيلة الأمن والتدخل رقم 01 و06.

خلال دورية لهم بشاطئ عين فرانين التابع لبلدية بئر الجير وهران تم توقيف 11 شخصا حراقا من بينهم امرأة.

كانوا بصدد الإقلاع لبلوغ الشواطئ الإسبانية أين تم ضبط بحوزتهم عتاد الحرقة و8 أدلاء مملوءة بالبنزين بسعة 30 لتر .

مخبأة داخل الأحراش ليصل عدد الموقوفين الذين كانوا بصدد من قبل فرق الدرك الوطني خلال 4 عمليات 28 حراقا.

من بينهم 4 قصر، فتاة و3 أجانب إلى جانب توقيف شخص مبحوث عنه ومتورط في تنظيم رحلات إبحار سري.

على إثر معلومات أقدمت على إثرها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي الشحمي بالتنسيق مع الفرقة الإقليمية لطفراوي .

ويتعلق الأمر بـ “ر.ب” القاطن بالحي الفوضوي لسيدي الشحمي تم تحويله إلى مقر الدرك لمواصلة التحقيقات معه قبل البث في قضيته أمام العدالة.