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الدرك يوقف 3 بارونات مخدرات ويحجز قرابة 3 قناطير كيف بتلمسان

أخبار الجزائر
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الدرك يوقف 3 بارونات مخدرات ويحجز قرابة 3 قناطير كيف بتلمسان
بقلم عمر تدريست

أوقف عناصر الدرك الوطني، 3 بارونات مخدرات وحجزوا كمية من الكيف المعالج قدرت بـ  298.450 كيلوغرام في تلمسان.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي.

أوقفت بكل من تمنراست وبرج باجي مختار مهربا وضبطت سلاحا ناريا و3 مركبات رباعية الدفع.

و0.44 طن من المواد الغدائية ومعدات التنقيب عن الذهب.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل بعنابة، محاولة هجرة غير شرعية لـ 10 أشخاص، كانوا على متن قارب تقليدي الصنع.

في حين تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.

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