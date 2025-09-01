الدرك يوقف 4 أشخاص اعتدوا على سائق حافلة نقل المسافرين بأم البواقي

تمكن أفراد الدرك الوطني، من إلقاء القبض على مجموعة أشرار زرعت الرعب وسط المسافرين. بعد الاعتداء على سائق حافلة تعمل على خط “عين مليلة- عين فكرون”.

العملية جاءت على إثر تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي فايسبوك بتاريخ 27/08/2025 على الساعة الثانية زوالا. يظهر فيه اعتداء مجموعة من شباب قرية سيدي أرغيس على سائق حافلة نقل المسافرين نوع هيقر تعمل على خط “عين مليلة- أم البواقي”. مما تسبب في حالة من الذعر لركاب الحافلة و إحداث فوضى و اللا أمن. عبر الطريق الوطني رقم 10 في جزئه الرابط بين مدينة عين فكرون وأم البواقي.

على الفور و بعد أخذ جميع الاحتياطات اللازمة، تنقل مستخدمي فرقة الدرك الوطني بأم البواقي. مدعمين بوحدات من الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي. تحت إشراف قائد الكتيبة إلى عين المكان.

بعد تنشيط عنصر الاستعلامات و الاستغلال الجيد لمقطع الفيديو بالاستعانة بمحققي تكنولوجيات الإعلام والاتصال بمقر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بأم البواقي. تم التعرف على هوية الفاعلين البالغ عددهم 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 إلى 40 سنة، ليتم توقيفهم في ظرف وجيز.

بعد التنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، تم فتح تحقيق في القضية مع تقديم جميع الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة أم البواقي. و متابعتهم بجنحة تكوين عصابة الأحياء، جنحة الضرب و الجرح العمدي، التحطيم العمدي لملك الغير. الإخلال بالنظام و الأمن العموميين.

