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الدرك يوقف 4 بارونات مخدرات في سيدي بلعباس

أخبار الجزائر
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الدرك يوقف 4 بارونات مخدرات في سيدي بلعباس
بقلم عمر تدريست

أوقف،أمس، عناصر الدرك الوطني، 4 بارونات مخدرات بحوزتهما 6.6 كلوغرام من الكيف المعالج في سيدي بلعباس.

وحسبما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني، فإن عناصر الدرك الوطني حجزوا 30 قنطارا من التبغ بالوادي.

وفي سياق متصل، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بكل من عين قزام وبرج باجي مختار، 3  مهربين وضبطت 3 مركبات رباعية الدفع و3.3 طن من المواد الغذائية و14600 لتر من الوقود و3600 وحدة من مواد التنظيف و400 لتر من مادة زيت المائدة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 57 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغليزان وغرداية

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