الدرك يوقف 7 أشخاص ويحجز 6974 قرصاً مهلوساً بالأغواط

تمكنت مصالح الدرك الوطني بالأغواط، من توقيف 7 أشخاص، وحجز 6974 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ.

وحسب بيان لذات المصالح، تم توقيف مركبة سياحية، كانت قادمة بإتجاه مدينة الأغواط.

وبعد مراقبة وثائقها الإدارية وتفتيشها تفتيشا أمنيا دقيقا، تم العثور على 6974 كبسولة نوع بريغابالين 300 ملغ. مخبأة بإحكام داخل تجاويف واقي الصدمات الخلفي.

وتم توقيف السائق وتسليمه إلى الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالخنق لمواصلة التحقيق.

وبعد التحقيق وتكثيف التحريات، تم وضع خطة محكمة مع تنشيط عنصر الإستعلامات، ليتم توقيف أفراد الجماعة الإجرامية والبالغ عددهم سبعة أشخاص من بينهم إمراة تترواح أعمارهم بين 20 إلى 41سنة، مع حجز ثلاث مركبات، وسبعة هواتف نقالة.

وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية أنجزت ملفات قضائية ضد المتورطين. وسيتم تقديمهم أمام الجهات القضائية على خلفية تورطهم في جناية الحيازة والنقل والتخزين والمتاجرة غير المشروعة بالمؤثرات العقلية نوع بريغابالين ضمن جماعة إجرامية منظمة.