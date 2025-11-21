إعــــلانات
أخبار الجزائر

الدرك يُحذر.. ثلوج وجليد بهذه الطرقات

بقلم نادية بن طاهر
الدرك يُحذر.. ثلوج وجليد بهذه الطرقات
  • 584
  • 0

حذرت مصالح الدرك الوطني، المواطنين، من تواجد ضباب وثلوج وجليد، على عدة طرقات بولايتي البويرة وتيزي وزو.

وحسب بيان لصفحة طريقي التابعة للدرك الوطني، فإن اليقظة مطلوبة بالطريق الوطني رقم 30 بالمكان المسمى تيزي نكولان، في تيزي وزو، بسبب وجود ضباب كثيف بالإضافة إلى ثلوج وجليد.

وتتواجد وحدات الدرك الوطني، بعين المكان لتنبيه مستعملي الطريق وتقديم يد المساعدة. ودعت السائقين، لأخذ الحيطة والحذر مع تخفيض السرعة.

وفي ولاية البويرة، اليقظة مطلوبة بالطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو بمنطقة تيكجدة، بسبب وجود الثلوج على حواف الطريق.

وتتواجد وحدات الدرك الوطني، بعين المكان، ودعت السائقين، إلى السياقة بحذر تخفيض السرعة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/eymtw
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر
AMA Computer