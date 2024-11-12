الدرك يُحذّر أثناء العبور في هذا الطريق!

حذّرت مصالح الدرك الوطني المواطنين، أثناء عبورهم من الطريق غير المرقم الرابط بين الطريق الولائي. المزدوج رقم 14 بين بلديتي بن طلحة وسيدي موسى بالعاصمة.

وأضافت ذات المصالح، أن الطريق غير المرقم الرابط بين الطريق الولائي المزدوج رقم 14 بين بلديتي بن طلحة وسيدي موسى بالعاصمة مهترئ تماما. وأفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي موسى بالمكان من أجل تنبيه مستعملي الطريق.

وأشارت مصالح الدرك الوطني، إلى أنه تم إخطار الجهة المختصة قصد التدخل وترميم الطريق. داعية مستعملي الطريق بتوخي الحيطة و القيادة بحذر إلى حين إصلاحها.