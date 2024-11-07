الدرك يُحذّر.. مخالفة مرورية عقوبتها تصل إلى عامين حبسا ومصادرة السيارة

حذّرت مصالح الدرك الوطني من إرتكاب المواطنين لمخالفة مرورية يجهلها الكثيرون وتكون عقوبتها قاسية.

وأضافت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه وطبقا للمادة 77 من القانون 01-14 المعدّل والمتمم. فإن كل شخص یضع للسیر مركبة ذات محرك او مقطورة مزودة بلوحة تسجیل. أو تحمل كتابة لا تتطابق مع المركبة أو مع مستعملھا، یعاقب بالحبس من شھرین إلى سنتین و بغرامة من 50.000 دج الى 150.000 دج، و یمكن فضلا عن ذلك الحكم بمصادرة المركبة.