الدرك يُسطر مخططا أمنيا وقائيا بمناسبة العيد

وضعت قيادة الدرك الوطني، مخططا أمنيا وقائيا خاصا، بمناسبة حلول عيد الفطر، لتأمين مختلف المناطق والفضاءات العمومية، التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين.

وحسب ما أفاد به اليوم السبت بيان للدرك الوطني، فإنه وبمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ومن أجل تهيئة الأجواء الأمنية للمواطنين، قصد السماح لهم بقضاء عطلة العيد في أجواء آمنة تسودها السكينة والطمأنينة. وضعت قيادة الدرك الوطني مخططا أمنيا وقائيا خاصا لتأمين مختلف المناطق والفضاءات العمومية. التي تعرف إقبالا كبيرا للمواطنين على غرار المساجد وأماكن الترفيه والتسلية.

ويشمل هذا المخطط، “ضمان سيولة في حركة المرور على شبكة الطرقات الواقعة ضمن إقليم الاختصاص. حيث تم إتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة وهذا بوضع تشكيلات ثابتة ومتحركة نهارا وليلا. على غرار الوحدات الإقليمية. وفرق الأمن والتحري ووحدات أمن الطرقات والأسراب الجوية للدرك الوطني. من أجل ضمان مراقبة فعالة للإقليم وتجسيد التواجد الدائم والمستمر في الميدان”.

وأضاف البيان أن “مخطط الدرك الوطني الموضوع لهذه المناسبة، يعتمد على العمل الجواري. وتثمين الخدمة العمومية كالتوجيه والنجدة والإسعاف. وتقديم يد المساعدة للمواطنين مع ضمان التدخل السريع والفعال عند الضرورة. حيث تهدف هذه الإجراءات الأمنية بالأساس إلى الحفاظ على النظام والسكينة العموميين. من خلال حماية الأشخاص والممتلكات العمومية والخاصة”.

كما وضعت مؤسسة الدرك الوطني في خدمة المواطنين في كل وقت ومكان، الرقم الأخضر 10.55. للتبليغ وطلب المساعدة أو التدخل عند الضرورة. وكذا صفحة TARIKI على صفحة الفايسبوك، للإستعلام عن حالة الطرقات. بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد www.ppgn.mdn.dz.

هذا وتقدمت قيادة الدرك الوطني، إلى كافة المواطنات والمواطنين بأحر التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة عيد الفطر المبارك. راجية من الله العلي القدير أن يعيده على بلادنا وهي تنعم بالأمن والاستقرار.