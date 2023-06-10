الدرك يُسطر مخططا شاملا لتأمين مجريات البكالوريا

وضعت قيادة الدرك الوطني، مخططا شاملا لتأمين مجريات امتحانات البكالوريا “دورة 2023” التي تنطلق غدا الأحد.

وحسب بيان لذات المصالح، يتضمن المخطط، جملة من الإجراءات التي تهدف إلى ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني.

حيث اتخذت قيادة الدرك الوطني جملة من الإجراءات على المستوى الوطني. تهدف إلى ضمان الأمن بمحيط جميع المؤسسات التعليمية وهذا عن طريق تكثيف دوريات المراقبة.مع تسهيل حركة المرور عبر المحاور المؤدية والمحيطة بمراكز الامتحانات.

وتم وضع “مخطط شامل خاص بهذه المناسبة. من خلال انتشار وحدات الدرك الوطني ضمن تشكيلات ثابتة ومتحركة لضمان أمن جواري ناجع وفعال”.

ويتمحور هذا المخطط بالأساس حول “تأمين مراكز الامتحانات ومحيطها. مرافقة وحماية عملية توزيع مواضيع المواد الممتحن فيها انطلاقا من مقرات مديريات التربية نحو مراكز الامتحانات. وضمان حماية ومرافقة المواضيع المنقولة جوا لفائدة المراكز المتواجدة في المناطق الصحراوية والجنوب. وكذا تأمين نقل أوراق الإجابات انطلاقا من مراكز الامتحانات نحو مراكز التصحيح.

كما سترافق هذه العملية، “نشاطات إعلامية وتحسيسية لفائدة الممتحنين. تنفذها الوحدات المتخصصة للدرك الوطني من وحدات أمن الطرقات، وفرق حماية الأحداث. مع ضمان تأمين المسالك وأماكن تواجد المتمدرسين”.

هذا وذكرت قيادة الدرك الوطني بالرقم الأخضر 10.55 الذي يبقى تحت تصرف المواطنين لطلب النجدة، المساعدة والتدخل عند الضرورة. بالإضافة إلى صفحة الفيسبوك “طريقي” للاطلاع على حالة الطرق طيلة أيام إجراء هذه الامتحانات.