الدرك يُطيح بعصابة أحياء زرعت الرعب والذعر وسط السكان

تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالضفة الخضراء بالعاصمة من الاطاحة بعصابة أحياء زرعت الرعب والذعر وسط السكان.

وحسب بيان للدرك الوطني فقد تمت العملية بعد شكوى مفادها وجود عصابة أحياء خطيرة مدججة بمختلف الأسلحة البيضاء أمام أحد المراكز التجارية ببرج الكيفان، تقوم بالإعتداء على المواطنين وتحطيم ممتلكاتهم، وتعريض حياة المواطنين للخطر وترهيبهم أمام مرأى العامة، من طرف عصابة أحياء خطيرة تتكون من 05 أشخاص.

وبعد استغلال لمقاطع فيديوهات خاصة بكاميرات المراقبة وبعد تنشيط عنصر الاستعلامات وتكثيف التحريات، تم وضع خطة أمنية محكمة حدد على إثرها هوية المشتبه فيهم، حيث مكنت العملية من توقيف جميع عناصر العصابة والمقدر عددهم بخمسة أشخاص متورطين، مع حجز سيفين من الحجم الكبير، قارورة غاز مسيل للدموع، قاطع ورق (كيتور)، ثلاثة خناجر حجم صغير.

واضاف البيان أنه سيتم تقديم أفراد العصابة أمام السيد وكيل الجمهورية فور الانتهاء من التحقيق، من أجل تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية، تكوين عصابة الأحياء لغرض بث الرعب والذعر في وسط السكان مع التحطيم العمدي لأملاك الغير، حمل أسلحة بيضاء من الصنف السادس دون سبب مشروع، نشر الرعب في الأماكن العامة والتسبب في اضطراب النظام العام.