الدرك يُطيح بعصابة أحياء في عين البنيان.. توقيف 14 شخصا 

تمكن أفراد وحدات الدرك الوطني التابعة للكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالشراقة، من الإطاحة بعصابات أحياء خطيرة تقوم بزرع الرعب والتهديد بالإعتداء على سكان الأحياء بواسطة أسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأشكال، بالإضافة إلى ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية على مستوى إقليم بلدية عين البنيان.

وحسب بيان لمصالح الدرك الوطني، جاءت العملية على إثر معلومات واردة مفادها وجود مجموعات من الأشخاص تقوم بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية. والإعتداء على المواطنين وممتلكاتهم بواسطة مختلف الأسلحة البيضاء ببلدية عين البنيان.

وإستغلالا للمعلومات الواردة وتتبع تحركات هذه العصابات الإجرامية مع تكثيف التحريات وتنشيط عنصر الإستعلامات. تم التعرف على عناصر هذه العصابات وتحديد مكان تواجدهم. ليتم وضع خطة أمنية محكمة ومداهمة مساكنهم بالتنسيق مع السلطات القضائية.

وأسفرت هذه العملية النوعية عن توقيف 14 شخصا أغلبهم مسبوقين قضائيا. مع حجز 567 كبسولة من المؤثرات العقلية من مختلف الأنواع. وكمية من الكيف المعالج وكذا الكوكايين، ومبلغ مالي يفوق 16 مليون سنتيم من عائدات الترويج الإجرامي. وأسلحة بيضاء من مختلف الأنواع والأحجام وهواتف نقالة.

وبعد إستيفاء جميع الإجراءات القانونية سيتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة.