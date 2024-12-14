الدرك يُطيح بعصابة لتهريب “الحراقة”.. التفاصيل

تمكنت مصلحة مكافحة تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر من توقيف عشرة (10) أشخاص مع حجز سبعة (07) قوارب مهيأة لتهريب المهاجرين” الحراقة”، تُقارب قيمتها الإجمالية حوالي سبعمائة مليون سنتيم (7000000.00سنتيم)، سيارة سياحية ومبلغ مالي معتبر.

وأوضح بيان لقيادة الدرك الوطني أنه “في إطار مكافحة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها، ومن خلال التنسيق الدائم والمستمر. مع المصالح والهياكل العملياتية الأخرى، المتمثلة خاصةً في مصلحة البحث والتحري ببئر مراد رايس والفرقتين الإقليميتين. للدرك الوطني لكل من الجزائر شاطئ و عين طاية، تم على إثرها معالجة ثلاثة (03) قضايا نوعية.

وأشار المصدر نفسه، أنه بعد عمليات الرصد، التحري وتنشيط عنصر الاستعلامات، بشأن برمجة رحلات غير نظامية تندرج غالبيتها في إطار جريمة. تهريب المهاجرين المنصوص والمعاقب عليها في قانون العقوبات، أسفرت هذه العمليات على وجه الخصوص عن تفكيك شبكتين. إجراميتين (02) تنشُطان بإقليم ولاية الجزائر العاصمة، وبالتحديد على مستوى بلديتي برج البحري وعين طاية.

حيث أدت العملية إلى توقيف عشرة (10) أشخاص، من مرشحين ومنظمين لهذه الرحلات غير النظامية، مع حجز سبعة (07) قوارب. مُهيأة تُقارب قيمتها الإجمالية حوالي سبعمائة مليون سنتيم (7000000.00سنتيم) بالإضافة إلى سيارة سياحية. ومبلغ مالي لكل العائدات الإجرامية التي تتجاوز قيمتها أربعمائة مليون سنتيم(4000000.00سنتيم)”.

وبعد التنسيق مع وكيل الجمهورية المختص إقليمياً لدى محكمة الرويبة بمجلس قضاء الجزائر تم اتخاذ جملة من الإجراءات العدلية. تماشياً وآليات التحقيق الابتدائي المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية ليتم بعدها تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية.

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