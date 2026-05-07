الدرك يُفكّك شبكة تُهرّب الأموال نحو الخارج.. 4 مليون دولار عائدات تصدير غير مسترجعة

تمكن محققو مصلحة مكافحة الجرائم الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة بقيادة الدرك الوطني. من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تهريب الأموال نحو الخارج.

العملية جاءت في إطار مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية خاصة المتعلقة بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. حيث تقوم الشبكة الإجرامية بالتخفيض في قيمة فواتير التصدير وعدم استرجاع عائداتها وكذا تبييض الأموال من خلال استيراد السيارات الجديدة من الخارج.

التحقيق المنجز أسفر عن توقيف 15شخصا مشتبه فيه وتحديد هوية 04 أشخاص آخرين لايزالون في حالة فرار. مع حجز 05 سيارات و 05 آلات صناعية، حيث قدرت قيمة عائدات التصدير غير المسترجعة إلى أرض الوطن بحوالي 04 مليون دولار.

تم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا بعد الإنتهاء من التحقيق.

