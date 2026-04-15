الدرك يُفكّك شبكتين ذات امتداد دولي ويحجز 3 قناطير من “الكيف”

تمكنت مصلحة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية للمصلحة المركزية العملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة للدرك الوطني، في عمليتين نوعيتين منفصلتين. من وضع حد لنشاط شبكتين اجراميتين منظمتين ذات امتداد دولي. مختصتين في التهريب والاتجار غير المشروع بالمخدرات “كيف معالج” والمؤثرات العقلية متكونتين من 17شخصا.

العمليتان جاءتا عقب تحريات ميدانية باشرتها المصلحة، تحت اشراف النيابة القضائية المختصة. والذي مكن من كشف الأسلوب الإجرامي الخطير المعتمد من طرف عناصر هذه الشبكات، مع وضع حد لنشاطهما.

أسفرت العملية عن توقيف 08 أشخاص، عبر مناطق مختلفة من الوطن، فيما يبقى 09 آخرين في حالة فرار، مع حجز كمية من المخدرات الكيف المعالج تقارب ثلاثة 03 قناطير. و ما يقارب 15000 قرص مهلوس نوع بريغبلين 300 ملغ. بالإضافة كذلك إلى حجز 06 مركبات وشاحنة مهيئة بمخبأ تستعملها عناصر الشبكة الإجرامية في عملية النقل. حجز مبلغ مالي بالعملة الوطنية يفوق 224 مليون سنتيم وهواتف نقالة حجز سلاح صيد و أسلحة بيضاء.

فور الانتهاء من التحقيق سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الوطني لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور