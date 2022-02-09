الدرك الوطني يوّجه رسالة قوية إلى شباب قاموا بغلق الطريق السريع في موكب عرس

نشرت مصالح الدرك الوطني عب موقعها طريقي على الفيسبوك والمتخصص في السلامة والأمن المروري سلوكيات وتصرفات خاطئة وغير قانونية.

كما وجهت ذات المصالح رسالة إلى هؤلاء الشباب الذين يمارسون هذه السلوكيات من خلال نشر صورة لموكب زفاف قام بغلق الطريق السريع لمدة 3 ساعات.

ونشرت ذات المصالح صور من الطريق السريع الجنوبي بودواو-زرالدة-، في الشطر الرابط بين مدينتي الدار البيضاء إتجاه الشراڨة. أين قام مجموعة من الشباب وهم في موكب عرس يحتلون الطريق وتوقيفهم لحركة السير في الطريق. كما اظهرت الصور قيامهم بإستعراضاتهم العشوائية أثناء قيادة سياراتهم، ليتحوّل الطريق إلى ملكية خاصة لأصحاب العرس

مع اقيام بإستعراضات عشوائية أثناء قيادة سياراتهم، ليتحوّل الطريق إلى ملكية خاصة لأصحاب العرس معرقلين بذلك حركة المرور. بالإضافة إلى إستعمال السرعة المفرطة والتي كثيرا ما تؤدي بحياة أبرياء.

وأشارت مصالح الدرك الوطني في ذات المنشور انه من حق العرسان وأهاليهم أن يفرحوا. لكن ليس من حق أي أحد كان إزعاج وإعاقة حركة مرور الاخرين من المرضى والمسافرين عبر الطرقات. مؤكدة على ان بعض الأولياء هم من يساهمون في مثل هذه المآسي بمنح أبنائهم المراهقين سياراتهم يقودونها في مواكب الأعراس دون تحمل للمسؤولية وخطورة ما يقومون به.

وإختتمت مصالح الدرك الوطني منشورها بنداء إلى هؤلاء الشباب الذين يمارسون هذه السلوكيات بالقول: “ضعوا أنفسكم مكان شخص معه مريض يريد إيصاله إلى المستشفى، أو شخص يريد الوصول إلى المطار حتى لاتفوته الرحلة، أو مسن تزعجه أصوات الأبواق، أو طفل يفزع في هدوء الليل، فمن لا يرضى أن يكون في مثل هذا الموقف، فالأجدر به أن يكف عن مثل هذه التصرفات!”

طالع أيضا: الدرك الوطني يدعو المواطنين المسحوبة رخص سياقتهم إلى استرجاعها

دعت وحدات الدرك الوطني المواطنين الذين تم سحب رخص سياقتهم سابقا. إلى التقدم إلى وحدات الدرك عبر الولايات من أجل استرجاعها.

وحسبما أعلنت عنهقيادة الدرك الوطني عبر صفحتها الرسمية على الفايسبوك، أنه “على المواطنين الذين تم الإحتفاظ برخص سياقتهم من طرف وحدات الدرك الوطني، على إثر ارتكابهم لمخالفات في قانون المرور، التقرب من وحداتنا بعد تسديد مبلغ الغرامة الجزافية المتعلقة بها قصد استرجاعها.

من جهتها وجهت قيادة الدرك الوطني بولاية قسنطينة نداء لفائدة المواطنين الذين تم سحب رخصة سياقتهم التقرب من مقر الوحدة التي رفعت المخالفة من أجل استلام رخصة السياقة. وهذا بعد تسديد الغرامة الجزافية.

وكشفت ذات المصالح، أن الإجراء جاء في إطار تطبيق القرار الوزاري رقم 01 المؤرخ في 20 جانفي 2022. المتعلق بإجراءات تعليق وسحب رخص السياقة من طرف اللجان الولائية لتعليق رخص السياقة.